منافس الزمالك – اقتحام جمهور مولودية الجزائر لمقر الشركة المالكة وتغيير محتمل للمدرب

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 19:53

كتب : محمد عبد العظيم

مولودية الجزائر - المريخ السوداني

اقتحم جمهور مولودية الجزائر مقر شركة "سوناطراك" المالكة للنادي اعتراضا على سوء وضع الفريق من حيث النتائج وعدم تدعيمه بصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية المنصرمة.

ونشرت صحيفة "الهداف" الجزائرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لأنصار المولودية وهم يقتحمون الشركة.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة عقب خوضه لـ10 مباريات ويبتعد عن المتصدر وفاق سطيف بفارق خمس نقاط ولقاء أقل كذلك.

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جاء ذلك بعد استدعاء مجلس إدارة النادي مدرب الفريق نبيل نيجيز بعد تصريحاته ضد إدارة الفريق بعدم سدادهم المستحقات المتأخرة للاعبين.

هذا بالإضافة للأنباء المنتشرة حول إمكانية تغيير الجهاز الفني للفريق بسبب سوء النتائج وعدم تحقيقه الفوز في الثلاث مباريات الأخيرة في الدوري.

وذكر موقع "الجزائر أونلاين" أن الإدارة تبحث عن مدرب جديد ليخلف نبيل نيجيز في مهمة تدريب الفريق.

ويلعب مولودية الجزائر مع الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وتونجيث السنغالي.

مولودية الجزائر الزمالك في إفريقيا
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