سكاي: ميتلاند نيلز يقترب من وست بروميتش بعد رفض أرسنال انضمامه لليستر

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

أينسلي ميتلاند نيلز

اقترب أينسلي ميتلاند نيلز لاعب وسط ارسنال للانضمام إلى فريق وست بروميتش ألبيون مع وجود تردد كبير من إدارة فريقه حول بيعه لأحد المنافسين. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إنه من المرجح أن ينضم ميتلاند نيلز إلى وست بروم على سبيل الإعارة.

واجتمع اللاعب لمدة 20 دقيقة مع إيدو جاسبر المدير التقني وميكيل ارتيتا المدرب وأوضح كلاهما أنهما يرغبان في تركه يرحل لكنهما مترددان في تركه ينضم لمنافس مثل ليستر سيتي.

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وكان أرسنال قريبا من التوصل لاتفاق مع ساوثامبتون حول رحيل اللاعب، لكن الأخير أوضح أنه يرغب في اللعب في مركزه المفضل في وسط الملعب، في حين أن ساوثامبتون كان يرغب في ضمه ليلعب على الجناح.

وأبدى نيوكاسل يونايتد اهتماما بضم اللاعب وفاوض أرسنال كذلك على ضم زميله جو ويلوك، لكن اللوائح تشير إلى أن النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكنه أن ييعير لاعبين إلى نفس النادي.

وتم تصعيد ميتلاند نيلز صاحب الـ23 عاما في شهر يوليو عام 2017 للفريق الأول، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك ميتلاند نيلز مع أرسنال خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

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