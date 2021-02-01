فينالدوم: هدف صلاح الرائع؟ علينا الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

يتمنى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن يستمر فريقه في اللعب بطريقة فعالة خلال المباريات المقبلة، بعد فترة من النتائج السيئة.

وسجل محمد صلاح هدفين وأكمل فينالدوم الثلاثية في فوز ليفربول على وست هام بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 21 للدوري الإنجليزي، بعد أيام من الفوز على توتنام بالنتيجة نفسها.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "لا أريد أن أقول إننا عدنا لأنني أعتقد أنه يتعين عليك إظهار ذلك في كل مباراة مرة أخرى".

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وأضاف "علينا فقط الاستمرار في اللعب بالطريقة التي سجلنا بها هدف صلاح الثاني ونحاول القيام بذلك في كل مباراة".

وأكمل الدولي الهولندي "كل مباراة صعبة ولكن عندما تكون هناك فرصة لخلق فرصة مثل هذه، يجب أن نفعل ذلك".

وسجل صلاح ثاني أهدافه في اللقاء بعد هجمة مرتدة مثالية عقب ركلة ركنية لوست هام.

وتابع "أعتقد أنه بالإضافة إلى الأهداف الجميلة، لعبنا كرة قدم جيدة. في بعض اللحظات كنا نستمتع بالمباراة كثيرًا رغم ارتكابنا لبعض الأخطاء. لكني أعتقد أن المباراة كانت مباراة جيدة".

وعن مدى اختلاف مطاردة الصدارة بدلًا من قيادة الجدول، أوضح "لا أعتقد أننا يجب أن نفكر في ذلك، القيادة أو المطاردة".

وأتم "علينا فقط أن ننظر إلى الأمر مباراة تلو الأخرى، ونعطي كل شيء مباراة تلو الأخرى وبعد ذلك سنرى أين سنكون في نهاية الموسم، أعتقد أن هذا هو الشيء الذي يجب أن يكون التركيزعليه الآن".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفا، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدأ استفاقة منتظرة بعدما عاش الفريق فترة صعبة في شهر يناير المنصرم.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون في الدوري يوم الأربعاء.

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