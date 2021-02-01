نيفيل يكشف لماذا يفضل صلاح على ماني

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

كشف جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق عن أسباب تفضيله لمحمد صلاح نجم ليفربول على زميله ساديو ماني.

وسجل صلاح هدفين قاد بهما ليفربول للفوز على وست هام بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "السبب وراء تفضيلي لصلاح عن ماني هو أن صلاح أكثر هدوءا".

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وأضاف "لطالما أعتقدت أن صلاح سيغادر ليفربول، وقلت ذلك في السابق رغم أنه كان سابقا لآوانه، وأعتقد أنه سيرحل خلال الـ18 شهرا المقبلة".

وتابع "لدي شعور دائم أنه يريد الرحيل واستشكاف بلد آخر للعب به".

وأتم "أعتقد أنه لديه تطلعات للقيام بذلك".

وسجل صلاح 15 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح لهدفه رقم 21 هذا الموسم في كل المسابقات.

وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 4 مواسم متتالية منذ إيان راش الذي استمر على نفس النهج لـ6 مواسم متتالية.

محمد صلاح ليفربول
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