لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام

تجادل جيمي ريدناب وجرايم سونيس لاعبا ليفربول السابقان حول أسلوب محمد صلاح نجم الفريق.

الجدال أتى بعد تسجيل محمد صلاح لهدفين ضد وست هام قاد بهما ليفربول للفوز بنتيجة 3-1 يوم الأحد والوصول للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

وقال ريدناب في تحليل المباراة عبر "سكاي سبورتس" البريطانية: "لقد سجل 15 هدفا لكن تشعر وكأنه لا يحظى بحب بعض اللاعبين مثل هاري كين (مهاجم توتنام)".

واستمر "ربما لأن الناس تنظر إليه وكأنه أناني بسبب كثرة تسديداته ".

وتوجه ريدناب بالسؤال لـ سونيس، وقال له: "ألم يتواجد في جيلك لاعب مثله؟".

ليُجيب سونيس: "شاهدت ليفربول وكنت أفكر إذا كان كيني (دالجليش أسطورة الفريق) يلعب معهم، كان ليتشاجر (مع صلاح) بعد كل مباراة في غرفة خلع الملابس ولم يكن ليتسامح مع الأمر".

واستدرك "لكن لننظر لسجله التهديفي، بعد نهاية مسيرته، سيقول (صلاح): انظروا لأرقامي".

ليعود ريدناب ويقول: "إذا امتلكت لاعبا يؤهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، فليسدد كما شاء".

وانهال الثنائي المديح على الهدف الثاني الذي سجله في وست هام.

واستقبل صلاح تمريرة عرضية من شيردان شاكيري بشكل رائع فاستلم الكرة بقدمه اليمنى قبل أن يسجل هدفا بطريقة مذهلة بقدمه اليسرى.

فقال سونيس: "تلك اللمسة بقدمه الضعيفة (اليمنى) وتسجيلها من فوق حارس المرمى كانت رائعة حقا".

أما ريدناب فقال عن هذا الهدف: "إنها كرة جيدة لكن انظر إلى كم كانت (الكرة) عالية".

واستدرك "إنه مذهل. يقوم بأشياء عظيمة رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح ويأتي من الجانب الأيمن".

وأتم "يحقق أرقاما استنثائية".

ولعب سونيس لليفربول من 1978 وحتى 1984، أما ريدناب فمثل ليفربول من 1991 وحتى 2002.

وسجل صلاح 15 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح لهدفه رقم 21 هذا الموسم في كل المسابقات.

وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لمدة 4 مواسم متتالية منذ إيان راش الذي استمر على نفس النهج لـ6 مواسم متتالية.