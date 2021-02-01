بيلد: مدافع شالكة يجري الكشف الطبي قبل الانضمام لـ ليفربول

يجري أوزان كاباك مدافع شالكة الألماني الكشف الطبي للانضمام لليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية.

وبحسب الصحيفة فإن المدافع التركي سينضم لليفربول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني.

ويحق لليفربول شراء عقد كاباك مقابل 30 مليون جنيه استرليني بعد نهاية الإعارة.

🚨 BREAKING: Ozan Kabak is having a medical in Germany ahead of a move to #LFC. #awlfc [@swearimnotpaul] pic.twitter.com/5OxWyJcqXY — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 1, 2021

كاباك (20 عاما) يعد من ناشئين جالاتا سراي وانتقل لشتوتجارت الألماني في يناير عام 2019.

وانضم كاباك لشالكة في صيف عام 2019 مقابل 15 مليون يورو.

ولعب كاباك 42 مباراة مع شالكة سجل بها 3 أهداف.

وخاض كاباك 7 مباريات مع منتخب تركيا الأول.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد نشرت تقريرا يفيد بأن ليفربول اقترب من التوقيع مع بن ديفيز مدافع بريستون نورث إيند مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير إلى أن ليفربول لا يرغب في إجراء تعاقدات ضخمة على مستوى خط الدفاع حتى لا تجلس على دكة البدلاء بعد عودة فيرجيل فان دايك وجو جوميز من الإصابة.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في خط دفاعه. إذ سيغيب فان دايك وجوميز حتى نهاية الموسم ويعاني جويل ماتيب من الإصابات المتكررة، الأمر الذي دفع يورجن كلوب في الاعتماد على ثنائي الوسط جوردان هندرسون وفابينيو في الخط الخلفي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 20 مباراة.