سكاي سبورتس: ليفربول يتوصل لاتفاق لضم مدافع بريستون

الأحد، 31 يناير 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

بن ديفيز - بريستون نورث إيند

توصل ليفربول لاتفاق مع بن ديفيز مدافع بريستون نورث إيند لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأوضح تقرير الشبكة البريطانية أن ليفربول سيُنهي صفقة ديفيز مقابل 2 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد ديفيز مع فريقه الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم الحالي.

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وكان ديفيز (25 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لسيلتك لكن تفاوض ليفربول مع ناديه جعله يعود في اتفاقه مع النادي الاسكتلندي.

ويلعب ديفيز مع بريستون منذ عام 2017 حين انتقل للفريق قادما من فليتود.

ويلعب المدافع الإنجليزي بقدمه اليسرى وشارك مع فريقه الحالي في 145 مباراة وسجل هدفين وصنع 3.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول لا يرغب في إجراء تعاقدات ضخمة على مستوى خط الدفاع حتى لا تجلس على دكة البدلاء بعد عودة فيرجيل فان دايك وجو جوميز من الإصابة.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في خط دفاعه. إذ سيغيب فان دايك وجوميز حتى نهاية الموسم ويعاني جويل ماتيب من الإصابات المتكررة، الأمر الذي دفع يورجن كلوب في الاعتماد على ثنائي الوسط جوردان هندرسون وفابينيو في الخط الخلفي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 20 مباراة.

ليفربول الدوري الإنجليزي
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