الصفقة الثالثة؟ ماركا: فالنسيا اقترب من ضم لاعب كالياري

يرغب نادي فالنسيا في التعاقد مع كريستيان أوليفا لاعب وسط كالياري الإيطالي وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتأتي رغبة فالنسيا في ضم أوليفا لتدعيم خط وسط الفريق قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية، اليوم الاثنين.

لاعب الوسط الأورجوياني انضم لكالياري من ناسيونال عام 2019.

وخاض أوليفا (24 عاما) 12 مباراة مع فريقه هذا الموسم.

وكان فالنسيا ضد تعاقد مع المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني من ولفرهامبتون وفرانسيسكو ريس فيريرا المُلقب بـ "فيرو" من بنفيكا.

ويحتل فالنسيا المركز 14 في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.