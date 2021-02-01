بيراميدز يعلن قيد أسامة جلال ودييجو رولان في قائمته الإفريقية

أعلن هاني سعيد مدير الكرة بنادي بيراميدز قيد الثنائي الجديد أسامة جلال ودييجو رولان في قائمة الفريق الإفريقية خلال المرحلة الجديدة في كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد تعاقد خلال اليوم الأخير من السوق الشتوية لضم الثنائي جلال ورولان.

وانضم أسامة جلال إلى بيراميدز قادما من إنبي بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف، أما رولان فانضم على سبيل الإعارة من ديبورتيفو لاكورونيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية ذهابا يوم 14 فبراير الجاري، ويقام لقاء الإياب يوم 21 من نفس الشهر.

ويواجه بيراميدز نظيره إنبي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.