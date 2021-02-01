أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط وست هام

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الثمين على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بفضل النجم المصري محمد صلاح.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 21 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 3-1، وسجل هدفين رائعين.

تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

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ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

مترو: لحظة سحر

صلاح المذهل يلمع في عودة ليفربول لمستواه المخيف

تليجراف: عرض صلاح الخارق يعيد ليفربول لسباق اللقب

جارديان: فرحة مزدوجة لليفربول

كلوب يتغنى بليفربول الذي لا يقهر.. ويقترب من ضم مدافع جديد

مترو: صلاح بعيد عن مستواه؟ انتظر دقيقة.. إنه لاعب عالمي

أي سبورت: تسديدات صلاح أسقطت وست هام

ذا تايمز: ليفربول يتحرك لضم مدافعين

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفا، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدأ استفاقة منتظرة بعدما عاش الفريق فترة صعبة في شهر يناير المنصرم.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون في الدوري يوم الأربعاء.

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
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