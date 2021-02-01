تعرف على تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بمباريات الدوري الإنجليزي بعد صيام، وذلك في شباك وست هام يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 21 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 3-1، وسجل هدفين رائعين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9 درجات من عشرة، كأفضل لاعبي الحمر.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان المدافع الشاب نات فيليبس، فوصل متوسط تقييمه لـ7.7 درجة من عشرة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 21 هدفا، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و3 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدأ استفاقة منتظرة بعدما عاش الفريق فترة صعبة في شهر يناير المنصرم.

وارتقى ليفربول إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة برايتون في الدوري يوم الأربعاء.

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
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