مورينيو يرفض الإجابة على سؤاله عن مستوى بيل

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 12:00

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام

رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنام الرد على سؤال صحفي يتعلق باللاعب جاريث بيل الذي انضم للفريق معارا من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري.

جاريث بيل

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وخسر توتنام بهدف ضد مضيفه برايتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتلقى الهزيمة الثانية تواليا في البطولة.

وسئل البرتغالي، هل خيب بيل الآمال منذ عودته لتوتنام؟ لكن المدرب الأسبق لريال مدريد وإنتر ميلان رفض الرد معللا ذلك بأن التوقيت غير مناسب.

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وقال مورينيو:"نخسر جميعا وليس بسبب لاعب واحد أو بسبب أداء سيئ للاعب واحد. نخسر معا. لذا أرى أن السؤال ليس مناسبا، خاصة لي كمدرب للفريق، ليس مناسبا الإجابة على هذا السؤال، خاصة الآن".

وواصل "لو تلقيت السؤال في وقت طيب للفريق، بعد فوز، ولعب بيل مباراة طيبة مثل الجميع، ستكون الإجابة سهلة. لا أريد ذلك. خسرنا، كلنا خسرنا".

شارك بيل أساسيا ضد برايتون لأول مرة في الدوري منذ 8 نوفمبر الماضي لكن لسوء حظه سقط فريق سبيرز مرة أخرى ليتراجع للمركز السادس في الترتيب.

ومثل بيل الفريق في 15 مباراة منذ عودته وسجل 4 أهداف.

غاب عن العديد من اللقاءات بسبب الإصابة.

وعلق توتنام آمالا كبيرة على اللاعب الويلزي الذي رحل عنه في 2013 لينضم إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

لكن حتى الآن لم يظهر بيل (31 عاما) بمستوى يرضي جمهور النادي اللندني.

ويستعد توتنام لمواجهة قوية يوم الخميس ضد ضيفه تشيلسي في الدوري.

جاريث بيل توتنام
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