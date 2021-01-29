رامي ربيعة يوضح سبب غيابه عن كأس العالم للأندية "لم ولن أثير أزمات"

أوضح رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي سبب خروجه من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال ربيعة في تصريحات للصحفيين: "لست مجنونا لأرفض السفر إلى المونديال".

وأضاف "كل ما في الأمر أنني فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن قائمة الفريق الرسمية التي ستشارك في المونديال دون أن يتحدث معي موسيمانى المدير الفني ويخبرني بأسباب عدم إدراج اسمي ضمن القائمة".

ربيعة أتبع "أحترم وجهة نظر المدير الفني الفنية سواء بالمشاركة أو الجلوس على دكة الاحتياطي، لكنه في الأساس لم يخبرني بغيابي عن القائمة الرسمية للأهلي فى المونديال".

وواصل "وفقا لمعلوماتي، فإن سفري مع البعثة كان سيقتصر على وجودي في فندق إقامة البعثة فقط، دون حتى القدرة على التواجد في الملعب، إذ لن أحمل بطاقة مسجلة باسمي ضمن قائمة الفريق، ومن ثم كأنني سأذهب فقط للتسوق في قطر".

مدافع الأهلي استمر "وجود اسمي في قائمة الفريق سواء شاركت أو جلست كاحتياطي هي وجهة نظر فنية للمدير الفني سأحترمها، لكن عدم وجود اسمي بشكل نهائي أثار تساؤلات كثيرة لدي، ولم أجد إجابة لها، إذ لم يتم إخباري بأسباب استبعادي من قائمة الفريق".

واستطرد "لست لاعبا صغيرا، فسبق وشاركت مع الأهلي مرتين في كأس العالم للأندية، كما أنني شاركت في بطولة إفريقيا التي حقق الفريق لقبها، ولم أغب سوى عن مباراتي الوداد ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي".

ربيعة أتم "لم ولن أثير أية أزمة، كوني أحد أبناء الأهلي ورابع القادة في ترتيب الفريق، وأتمنى كل التوفيق لزملائي في المونديال، وأن يحقق الأهلي طموحات جماهيره بالوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

كان FilGoal.com قد كشف أمس الخميس عن عدم سفر وليد سليمان، ورامي ربيعة رفقة بعثة الأهلي إلى قطر رغم قرار الأهلي المسبق باصطحاب كافة لاعبي الفريق. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في أولى مباريات كأس العالم للأندية.