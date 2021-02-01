سكولز: يونايتد لا يبدو قادرا على الفوز بالمباريات الكبيرة.. برونو كان محبطا خلالها جميعا

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

قال بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إن فريقه لا يبدو وكأنه قادر على الفوز بالمباريات الكبيرة، مشيرا إلى أن برونو فيرنانديز كان محبطا في كل واحدة منها. وذلك عبر برنامج PLP الذي تقدمه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح سكولز قائلا: "مانشستر يونايتد لا يبدو وكأنه قادر على الفوز بالمباريات الكبيرة".

وواصل "لا يمكن للفريق إيجاد طريقة للقيام بالأمر، برونو فيرنانديز كان محبطا في كل مباراة كبيرة للفريق".

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وأكمل "لديه أرقام رائعة، صنع أهدافا رائعة وسجل أهدافا رائعة، في آخر 5 مباريات ضد الفرق الكبيرة لم يسجل أو يصنع".

وأردف "الأمر مقلق ولهذا السبب يونايتد في هذا الوضع، الفريق في مركز جيد بعد مباراة أرسنال لكنه ليس المركز الذي يجعلك تعتقد أن الفريق يمكنه الفوز بالدوري خلاله".

وتعادل مانشستر يونايتد بنتيجة 0-0 مع أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك برونو فيرنانديز خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات مع يونايتد سجل خلالها 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

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