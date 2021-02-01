المقاولون لـ في الجول: عرض الزمالك لضم الجزيري كان أكبر من بيراميدز والكويت

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 00:33

كتب : أحمد شاكر

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع المقاولون العرب ضد الأهلي

أوضح محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، سبب انتقال سيف الدين الجزيري إلى الزمالك.

وقال عادل لـ FilGoal.com: "الجزيري انتقل إلى الزمالك لأنه كان العرض الأكبر للاعب والنادي".

وأضاف: "كما أن رغبة الجزيري كانت اللعب للزمالك".

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وتابع: "عرض الزمالك كان أكبر من عرضي الكويت وبيراميدز".

وعلى صعيد منفصل، تمسّك المقاولون العرب بمدربه عماد النحاس: "لم نفكر لحظة في تغيير عماد النحاس، هذا غير وارد على الإطلاق ولا يوجد مبرر لذلك".

وأتم: "نقاط بسيطة فقط كفيلة بتغيير مركزك في الدوري".

وعلم FilGoal.com إن الزمالك حصل على اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية شراءه بشكل نهائي.

ويعد سيف الدين الجزيري هو ثالث صفقات الزمالك الشتوية بعد ضم مروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة، والتعاقد مع أيمن حفني في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

سيف الدين الجزيري شارك مع المقاولون العرب في 9 مباريات بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولن يحق للزمالك قيد سيف الدين الجزيري في قائمته الإفريقية في حالة إتمام التعاقد مع اللاعب، كونه شارك بالفعل مع المقاولون العرب هذا الموسم في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجزيري يلعب مع المقاولون العرب قبل ساعات أمام إنبي، وسجل هدفا لفريقه.

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