خبر في الجول - الزمالك يضيف 5 لاعبين لقائمته الإفريقية

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 00:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مصر للمقاصة

أضاف نادي الزمالك خمسة أسماء لقائمته الإفريقية لموسم 2020/2021.

وأضاف الزمالك أسماء مروان حمدي الوافد الجديد من مصر للمقاصة، وأيمن حفني صانع الألعاب القادم في صفقة انتقال حر، وحسين فيصل لاعب الوسط الشاب.

الزمالك أضاف أيضا اسمي أحمد نادر السيد حارس فريق موليد 2003، وسيد عطية حارس فريق الشباب لقائمته.

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كان الزمالك قد قيد في وقت سابق، حميد أحداد المهاجم المغربي في قائمته الإفريقية.

النادي الأبيض تعاقد أيضا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على سبيل الإعارة، إلا أنه لم يتم قيده بالقائمة الإفريقية بسبب مشاركته من قبل مع المقاولون في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لبداية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مولودية الجزائر يوم 12 فبراير الجاري.

في الدوري في إفريقيا الزمالك
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