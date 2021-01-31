عمر السعيد لـ في الجول: أريد استعادة مستواي مع الجونة والعودة لقيادة هجوم الزمالك

الأحد، 31 يناير 2021 - 23:28

كتب : إبراهيم رمضان

عمر السعيد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

أبدى عمر السعيد لاعب بالجونة الجديد، رغبته في استعادة مستواه والعودة مجددا للزمالك.

الزمالك أعار السعيد إلى الجونة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وقال السعيد لـ FilGoal.com: "خرجت للإعارة للحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر، لأن ظهوري كان قليلا مؤخرا".

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وأضاف: "اخترت الجونة بسبب الأجواء الهادئة وإدارته المحترمة، كما أنني لعبت مع عدد من لاعبيه من قبل".

وأتم: "هدفي أن أستعيد مستواي وأعود لقيادة هجوم الزمالك بدايةً من الموسم المقبل".

ووقّع السعيد على عقود انتقاله في حضور وكيله أمير المراكبي، وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك، وحسام الزناتي المدير الرياضي للجونة.

وكان الجونة قد تخلى عن هدافه والتر بواليا الذي انتقل إلى الأهلي في وقتٍ سابق من شهر يناير.

فيما تعاقد الزمالك بالفعل مع الثنائي مروان حمدي من مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، ليخرج السعيد معارا إلى الجونة.

عمر السعيد (30 عاما) سبق له اللعب في الجونة بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة.

كما لعب لاحقا للإنتاج الحربي ووادي دجلة الذي انتقل منه إلى الزمالك في صيف 2018.

وخاض عمر السعيد 3 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم بواقع 124 دقيقة، دون أن يسجل.

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