الزمالك يعير عمر السعيد إلى الجونة

الأحد، 31 يناير 2021 - 22:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر السعيد

انتقل عمر السعيد من الزمالك إلى الجونة في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيلعب عمر السعيد معارا من الزمالك إلى الجونة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقّع السعيد على عقود انتقاله في حضور وكيله أمير المراكبي، وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك، وحسام الزناتي المدير الرياضي للجونة.

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وكان الجونة قد تخلى عن هدافه والتر بواليا الذي انتقل إلى الأهلي في وقتٍ سابق من شهر يناير.

فيما تعاقد الزمالك بالفعل مع الثنائي مروان حمدي من مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، ليخرج السعيد معارا إلى الجونة.

عمر السعيد (30 عاما) سبق له اللعب في الجونة بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة.

كما لعب لاحقا للإنتاج الحربي ووادي دجلة الذي انتقل منه إلى الزمالك في صيف 2018.

وخاض عمر السعيد 3 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم بواقع 124 دقيقة، دون أن يسجل.

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