مونديال اليد - حارس الدنمارك لـ في الجول: مباراة مصر كانت أصعب لحظة في طريق اللقب

اعترف نيكلاس لاندين ياكوبسن حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة اليد، أن مواجهة مصر كانت الأصعب في طريق اللقب.

الدنمارك حافظت على لقبها وفازت على السويد في نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وصرّح لاندين لـ FilGoal.com: "فوزنا باللقب للنسخة الثانية على التوالي أمر ليس بالسهل بكل تأكيد رغم تميز الجيل الحالي".

وأضاف: "هدفنا منذ بداية البطولة كان حصد اللقب للمرة الثانية، لدينا جيل رائع والجميع قدّم بطولة متميزة في الفريق واستحققنا اللقب في النهاية".

وتابع: "أعتقد أن الجميع رأى ما فعلناه خلال البطولة وكان المستوى جيدا للغاية، أرى أن لدينا جيل من الشباب الرائعين ويمكن أن نواصل العمل والسيطرة على البطولات المقبلة، ولم لا؟ نفوز ونحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز جديد".

الدنمارك فازت باللقب مرتين متتاليتين كرابع دولة بعد السويد ورومانيا وفرنسا ولم يسبق لأي دولة تحقيقه 3 مرات متتالية.

وواصل الحارس الخارق حديثه: "بالطبع سنخوض النسخة المقبلة بغرض الفوز ولكن ليس هذا تفكيرنا الآن، وإنما التحضير لأولمبياد طوكيو وتحقيق اللقب مرة أخرى بعد ذهبية ريو 2016".

وأكمل: "أشعر بسعادة بالغة بتحقيق لقب دوري الأبطال في ديسمبر ثم بطولة العالم بعد شهر".

وأضاف ضاحكا "أعتقد إنه الشهر الأفضل لي".

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وعن أصعب لحظات البطولة: "بالطبع مباراة مصر تم حسمها برميات ترجيحية، اللقاء كان صعبا جدا وظهر ذلك في امتداده لـ 20 دقيقة إضافية وامتدت المباراة بين الفريقين حتى وصلت للرميات الترجيحية".

واعترف: "الحظ حالفنا في النهاية والتوفيق كان معي في التصدي لرميتين والتأهل، أعتقد أنها كانت دفعة قوية لتحقيق اللقب".

وأشار: "التنظيم كان جيدا خاصة في الظروف الحالية، الفقاعة الطبية أثبتت نجاحها ونشكر المنظمين على العمل في تلك الظروف لإنجاح البطولة".

وأتم: "أعتقد أن تلك البطولة أثبتت إنه يمكننا استمرار في الحياة بشكل طبيعي والبطولات الكبرى ولكن بنظام صحي قوي وصارم للحفاظ على حياة الجميع، سعيد بختام البطولة بنجاح وأسعد بتحقيق اللقب".