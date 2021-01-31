مونديال اليد – لا تُقهَر.. الدنمارك على عرش العالم للمرة الثانية على التوالي

الأحد، 31 يناير 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

الدنمارك - الصورة من حساب مصر 2021

فازت الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بانتصارها على السويد 26-24 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة استاد القاهرة.

لتحافظ الدنمارك على لقبها الذي حصدتها في النسخة الماضية عام 2019، وتحصد لقبها الثاني تاريخيا.

بينما تجمّد رصيد السويد عند 4 ألقاب، كان آخرها في نسخة 1999 التي أقيمت على أرض مصر.

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وحصدت السويد المركز الثاني للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 2001.

واتسمت المباراة بندية كبيرة وتقارب في النتيجة أغلب فتراتها، إذ تبادل المنتخبان التقدم.

ووصلت السويد إلى فارق هدفين قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، لكن الدنمارك تداركت الموقف وأنهت الشوط بالتعادل 13-13.

في الشوط الثاني استمرت المباراة النارية حتى أحكمت الدنمارك قبضتها على اللقب في آخر 10 دقائق ووصلت بالفارق إلى 3 أهداف أمام تألق غير طبيعي من نيكلاس لاندين ياكوبسن حارس مرمى بطل العالم، إذ قام بـ 15 تصديا خلال اللقاء.

وحصد ميكيل هانسن نجم الدنمارك لقب أحسن لاعب في البطولة بعد أدائه العظيم خلالها.

وسجل هانسن 7 أهداف في المباراة النهائية وحدها، كأكثر من يهز الشباك بين الفريقين.

وكانت إسبانيا قد حصدت الميدالية البرونزية بانتصارها على فرنسا في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني.

وحصدت الدنمارك اللقب دون أي هزيمة، لتكون مباراتها في ربع النهائي أمام مصر هي العقبة الأكبر لها في مشوار الحفاظ على الكأس العالمية.

انتهت مصر 2021.

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