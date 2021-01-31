الهزيمة الثانية على التوالي.. توتنام يخسر أمام برايتون

الأحد، 31 يناير 2021 - 23:19

كتب : FilGoal

برايتون ضد توتنام

تلقى توتنام الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي أمام مضيفه برايتون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.

وخسر توتنام للمرة الثانية في 3 أيام بعد هزيمته أمام ليفربول يوم الخميس الماضي.

ليتجمد رصيده عند النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما ارتفع رصيد برايتون إلى النقطة 21 في المركز السابع عشر.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 17 عن طريق ليوناردو تروسارد.

وغاب عن توتنام في المباراة نجمه هاري كين الذي تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول السابقة.

وشارك جاريث بيل أساسيا مع توتنام وهي المرة الثانية له في الدوري هذا الموسم من أجل تعويض غياب هاري كين.

الهزيمة هي الخامسة لتوتنام في الدوري هذا الموسم، وللمرة الثانية يخسر توتنام مباراتين متتاليتين في المسابقة.

توتنام الدوري الإنجليزي برايتون
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