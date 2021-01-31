كلوب يتغنى بـ صلاح: لاعب عالمي.. لست متفاجئا من مستواه

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بما قدمه محمد صلاح نجم فريقه ضد وست هام.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على وست هام بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 21 للدوري الإنجليزي.

صلاح سجل بعد صيام 6 مباريات عن التهديف، وعن هذا قال كلوب: "لقد سجل ضد توتنام لكنه لا يستطيع فعل أي شيء تجاه السبب في إلغاء الهدف".

وكان حكم الفيديو المساعد قد ألغى هدف صلاح بسبب لمسة يد على روبيرتو فيرمينو.

وأضاف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء "الهدف كان رائعا وكان إشارة لأن الأمور تعود للطريق الصحيح واليوم قدم مباراة خيالية".

وأوضح "تمريراته وسيطرته على الكرة كانت مذهلة. لا أعتقد أن (لوكاس) فابيانسكي استطاع رؤية الهدف الأول".

وواصل "أما بالنسبة للهدف الثاني فكان هناك تمريرتين قبل أن يحصل (مو) على الكرة. لمسته كانت مبهرة وأنهى الكرة بشكل ممتاز".

واستمر "سجل هدفين بارزين لكني لست متفاجئا بما يفعله (مو). أعمل يوميا معه ولديه دائما رغبة في تسجيل الأهداف".

وواصل "في الأسبوعين الماضيين حين لم نسجل كان علينا أن نواصل العمل لكي تصبح قراراتنا (أمام المرمى) أفضل. واليوم لو نواجه (سوء الحظ) هذا و (صلاح) سجل هدفين رائعين".

وأتم "هو لاعب عالمي لا شك في ذلك".

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر ولديه مباراة أقل.