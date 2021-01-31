مونديال اليد – هانسن يتوج بجائزة أفضل لاعب.. وسيطرة سويدية على التشكيل المثالي

الأحد، 31 يناير 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

الدنمارك - كأس العالم لليد - الصورة من حساب مصر 2021

فاز ميكيل هانسن صانع ألعاب منتخب الدنمارك بجائزة أفضل لاعب في بطولة العالم لليد.

وفازت الدنمارك على السويد في نهائي البطولة التي استضافتها مصر لتحافظ على لقبها الذي حققته عام 2019. (طالع التفاصيل).

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة هانسن كأفضل لاعب، بعدما سجل 48 هدفا وصنع 26 هدفا خلال 7 مباريات.

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وكان هانسن قد فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم عام 2013.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن التشكيل المثالي والذي شهدت سيطرة من لاعبي السويد في غياب أي لاعب من منتخب مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: أندرياس باليكا (السويد)

جناح أيمن: فيران سولي (إسبانيا)

ظهير أيمن: ماتياس جيدسيل (الدنمارك)

إرتكاز: جيم جوتفريدسون (السويد)

ظهير أيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك)

جناح أيسر: هامبوس فان (السويد)

لاعب دائرة: لودوفيتش فابريجاس (فرنسا)

وتم اختيار باليكا رغم تألق نيكلاس لاندين حارس الدنمارك، إلا أن نسبة تصديات الحارس السويدي بلغت 34% بعدما تصدى 72 تسديدة من إجمالي 213.

أما لاندين فتصدى لـ 64 من 210 بنسبة نجاح 30%.

كأس العالم لليد
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