الأهلي يُعير ثنائي فريق الشباب للإسماعيلي وللمقاصة

الأحد، 31 يناير 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

زياد طارق - فارس طارق - الأهلي

أعلن الأهلي عن إعارة ثنائي فريق الشباب: زياد طارق للإسماعيلي وفارس طارق لمصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتم إعارة الثنائي لمدة 6 أشهر بحسب ما أعلن عن الأهلي.

وقال خالد بيبو مدير قطاع الناشئين إن إعارة زياد طارق وفارس طارق جاءت بعد التنسيق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

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وأضاف أن موسيماني فضل انتقال اللاعبين لفرق تُنافس في الدوري الممتاز لاكتساب المزيد من الخبرة وهو ما يعود على مستقبل الفريق بالنفع.

وأكد خالد بيبو أن إعارة الثنائي تأتي في إطار العلاقات الودية بين الأهلي والأندية المنافسة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات، بينما يتواحد مصر للمقاصة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وكان عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار بالأهلي قد أوضح أن الإسماعيلي طلب التعاقد مع بعض من لاعبي الفريق على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل).

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