القيعي يكشف كواليس المفاوضات بين أبو جريشة والخطيب لانتقال بعض لاعبي الأهلي للإسماعيلي

الإثنين، 25 يناير 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

محمود الخطيب

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي كواليس ما جاء في المفاوضات بين علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بشأن التعاون بين الناديين.

وزار وفدا من نادي الإسماعيلي مقر الأهلي لبحث التعاون مع النادي الأحمر وضم عددا من لاعبي فريق كرة القدم لصفوف الدراويش على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم صفوف الفريق.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "أبو جريشة أخبرني بما جاء في المكالمة الهاتفية بينه وبين الخطيب".

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وأضاف "الخطيب أخبر أبو جريشة أن أي لاعب يقنعه بالانضمام للإسماعيلي سيوافق فورا على ذلك".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى ترشيح بعض اللاعبين الشباب للانتقال للدراويش على سبيل الإعارة".

وكشف مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com عن طلب الدراويش من الأهلي ضم رامي ربيعة ومروان محسن على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

الأهلي الإسماعيلي محمود الخطيب
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