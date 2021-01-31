بيراميدز يضم أسامة جلال من إنبي.. وفي الجول يكشف قيمة الصفقة

أعلن نادي إنبي عن انتقاله لاعبه أسامة جلال إلى بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية.

وصرّح عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي: "إدارة إنبي وافقت على انتقال أسامة جلال إلى بيراميدز".

وعلم FilGoal.com أن أسامة جلال سينتقل إلى إنبي بعقد يمتد لـ 3 سنوات ونصف.

وأفاد مصدر داخل إنبي لـ FilGoal.com أن الصفقة قيمتها 18 مليون جنيه إجمالا، حصل منها النادي البترولي على 8 ملايين جنيه مقدما، وسيحصل على 3 ملايين بعد شهرين و3 ملايين أخرى بعد شهرين، و4 ملايين في حال التتويج ببطولات.

وحرص إنبي على وضع بند في العقد يسمح له بالحصول على 20% من قيمة بيع بيراميدز لـ أسامة جلال إلى أي نادٍ آخر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن وجود مفاوضات جارية بين إنبي وبيراميدز على انتقال أسامة جلال.

أسامة جلال (23 عاما) أحد أبناء إنبي، تألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وارتبط اسم أسامة جلال بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.