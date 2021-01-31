مصدر بـ إنبي لـ في الجول: جلسة مفاوضات مع بيراميدز لانتقال أسامة جلال

تحرّك نادي بيراميدز في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط دفاعه بـ أسامة جلال لاعب إنبي.

FilGoal.com علم من مصدر داخل نادي إنبي، أن جلسة مفاوضات حالية منعقدة بين مسؤولي الناديين للتفاوض على انتقال أسامة جلال لـ بيراميدز.

وأوضح المصدر أن بيراميدز اتفق مع اللاعب بالفعل، ويتبقى الاستقرار على المقابل النادي بين الناديين في الوقت الحالي.

تحرّك نادي بيراميدز في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط دفاعه بـ أسامة جلال لاعب إنبي.

أسامة جلال (23 عاما) أحد أبناء إنبي، تألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وارتبط اسم أسامة جلال بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.

الزمالك دخل في مفاوضات بالفعل مع إنبي خلال الشهر الجاري لضم أسامة جلال، أمر أكد عصام سالم المتحدث باسم القلعة البيضاء الذي أوضح رغبة اللاعب في تمثيل ناديه.

لكن وجهة أسامة جلال قد تتغيير تماما في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، مع رغبة بيراميدز في تدعيم عمق دفاعه.