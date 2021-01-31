مصدر بـ إنبي لـ في الجول: جلسة مفاوضات مع بيراميدز لانتقال أسامة جلال

الأحد، 31 يناير 2021 - 17:44

كتب : حامد وجدي

أسامة جلال - أجايي - الأهلي - إنبي

تحرّك نادي بيراميدز في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط دفاعه بـ أسامة جلال لاعب إنبي.

FilGoal.com علم من مصدر داخل نادي إنبي، أن جلسة مفاوضات حالية منعقدة بين مسؤولي الناديين للتفاوض على انتقال أسامة جلال لـ بيراميدز.

وأوضح المصدر أن بيراميدز اتفق مع اللاعب بالفعل، ويتبقى الاستقرار على المقابل النادي بين الناديين في الوقت الحالي.

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم في مباراة بيراميدز أفضل أداء له منذ فترة طويلة مؤتمر أروابارينا: لابد من تقييم وضع بيراميدز بعد سلسلة التعادلات الأخيرة البنك الأهلي يستعير محمد فتحي من بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم بريستول سيتي

تحرّك نادي بيراميدز في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط دفاعه بـ أسامة جلال لاعب إنبي.

أسامة جلال (23 عاما) أحد أبناء إنبي، تألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وارتبط اسم أسامة جلال بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.

الزمالك دخل في مفاوضات بالفعل مع إنبي خلال الشهر الجاري لضم أسامة جلال، أمر أكد عصام سالم المتحدث باسم القلعة البيضاء الذي أوضح رغبة اللاعب في تمثيل ناديه.

لكن وجهة أسامة جلال قد تتغيير تماما في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، مع رغبة بيراميدز في تدعيم عمق دفاعه.

إنبي أسامة جلال بيراميدز في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
التدعيمات مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يُعلن تعاقده مع لاعب المقاصة 13 ثاتيه | الدوري المصري
مباشر نهائي مونديال اليد - الدنمارك (0) (0) السويد.. الشوط الأول 6 دقيقة | مصر 2021
خسر الصدارة لصالح ليون.. باريس سان جيرمان يسقط أمام لوريان بريمونتادا في +90 14 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية لليفربول.. ليدز يذبح ثعالب ليستر سيتي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة يضم عرفة السيد 32 دقيقة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: ميسي قرر اللجوء للقضاء بعد تسريب عقده مع برشلونة 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر بـ إنبي لـ في الجول: جلسة مفاوضات مع بيراميدز لانتقال أسامة جلال 46 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك