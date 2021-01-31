هدية لليفربول.. ليدز يذبح ثعالب ليستر سيتي

الأحد، 31 يناير 2021 - 18:02

كتب : FilGoal

باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد

فاز فريق ليدز يونايتد على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب كينج باور معقل ثعالب ليستر.

ونجح ليدز يونايتد في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر في المباراة السابقة على نيوكاسل يونايتد، ليصل إلى النقطة 29 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد ثعالب ليستر سيتي عند النقطة 39 في المركز الثالث.

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وقدم لاعبو المدرب مارسيلو بييلسا مباراة كبيرة واستطاعوا هزيمة ليستر سيتي في ملعبه رغم تأخرهم في النتيجة بداية المواجهة.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 13 عن طريق نجمه هارفي بارنيس.

وانتفض ليدز يونايتد وسجل 3 أهداف متتالية في شباك الثعالب.

وجاء التعادل عن طريق الظهير الأيمن ستيوارت دالاس في الدقيقة 15 بصناعة المهاجم باتريك بامفورد.

وأضاف بامفورد الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 70 بصناعة رافينيا.

واستمر بامفورد في التألق وصناعة الأهداف وانفرد بالمرمى في الدقيقة 84 ليمرر الكرة إلى زميله هاريسون أمام الشباك الخالية ليسجل الهدف الثالث في شباك الثعالب.

وبذلك يكون ليدز يونايتد قدم هدية إلى ليفربول صاحب المركز الثالث بعدما أوقف تقدم ليستر سيتي، وذلك قبل مواجهة الريدز مع وست هام يونايتد.

ليدز يونايتد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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