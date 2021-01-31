ليفركوزن يضم جناح ليستر سيتي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني ضم ديماراي جراي جناح نادي ليستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وكان لاعب الوسط الإنجليزي الشاب قد خرج من حسابات مدربه براندن رودجرز للموسم الجاري بعدما لعب 18 دقيقة في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة وحيدة بكأس الرابطة كاملة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة كلفت النادي الألماني 2 مليون يورو لضم الجناح الإنجليزي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق إن أندية مارسيليا وكريستال بالاس كانت ترغب في ضم صاحب الـ24 عاما.

إلا أن الشبكة أوضحت أن ليفركوزن يعتقد أن جراي بإمكانه أن يصنع الفارق على غرار مواطنه جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند.

جراي انضم إلى ليستر سيتي قادما بيرمنجام سيتي في يناير 2016 بمبلغ 5.1 مليون يورو.

ولعب جراي بقميص ليستر في 169 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 17 آخرين.