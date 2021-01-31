جيسوس: علينا عدم إهدار النقاط في هذا الموسم الصعب على الجميع

الأحد، 31 يناير 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يؤمن جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بأن عدم إهدار النقاط على ملعب ناديه سيمنح الفريق السماوي فرصة جيدة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي انتصر على شيفيلد بهدف جيسوس المبكر ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفوز بالمباريات هو ما نريده، وفي نهاية الموسم سنرى ما إذا كنا سنقاتل من أجل اللقب. هذا الموسم صعب على الجميع".

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وأضاف "نحن في قمة الدوري الآن، يجب أن نحاول الفوز بالمباريات، لا يمكننا إهدار النقاط على ملعبنا".

وتابع "لاعبو شيفيلد يلعبون بشكل جيد. إنه فريق قوي وكنا نعرف ذلك. لقد كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة لهم ، لكننا قمنا بعملنا وفزنا بالمباراة. لدينا 3 نقاط أخرى في أيدينا".

وأكمل "بدأنا بشكل جيد للغاية. تراجعنا بعد الهدف قليلا لكننا كنا متماسكين للغاية في الدفاع لأننا كنا نعرف أنه بإمكانهم صنع الفرص".

وأتم "لقد عملنا بجد حتى لا ندعهم يلعبون بأريحية وألا نسمح لهم بصنع الفرص، كان ذلك مهما بالنسبة لنا. كان من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على صدارة الدوري".

سيتي استمر في الصدارة برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

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