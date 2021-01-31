الفوز الأول لـ توخيل.. تشيلسي يسقط بيرنلي بركلتين إسبانيتين

حقق تشيلسي فوزه الأول مع مدربه الجديد توماس توخيل بإسقاط ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل القائد الإسباني سيزار أزبيليكويتا هدف اللقاء الأول في الدقيقة 40 وعزز مواطنه ماركوس ألونسو النتيجة في الدقيقة 84 ليرتقي فريق بلوز للمركز السابع في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 33 نقطة.

وظل بيرنلي في المركز 16 وتوقف رصيده عند 22 نقطة.

واللقاء كان الثاني للألماني توخيل بعد خلافته لفرانك لامبارد في قيادة النادي اللندني. وفي مباراته الأولى تعادل بلا أهداف مع ولفرهامبتون.

وتفوق تشيلسي تماما في المباراة واستطاع مدافعه أزبيليكويتا هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كالوم هودسون-أودوي.

وأحرز ألونسو الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تسلمه الكرة الممررة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ثم تسديدها على الطائر.

والانتصار هو الأول لتشيلسي على ملعبه في الدوري منذ أكثر من شهر.

ويلعب تشيلسي يوم الخميس ضد مدربه السابق جوزيه مورينيو حين يحل ضيفا على جاره اللندني توتنام.

بينما يستضيف بيرنلي يوم الأربعاء فريق مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري.