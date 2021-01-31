الفوز الأول لـ توخيل.. تشيلسي يسقط بيرنلي بركلتين إسبانيتين

الأحد، 31 يناير 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

ألونسو

حقق تشيلسي فوزه الأول مع مدربه الجديد توماس توخيل بإسقاط ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل القائد الإسباني سيزار أزبيليكويتا هدف اللقاء الأول في الدقيقة 40 وعزز مواطنه ماركوس ألونسو النتيجة في الدقيقة 84 ليرتقي فريق بلوز للمركز السابع في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 33 نقطة.

وظل بيرنلي في المركز 16 وتوقف رصيده عند 22 نقطة.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - أيمن المزين مدربا لـ منتخب السويس مران الزمالك - تأهيل لـ شيكابالا وروقا.. وتدريبات منفردة لـ حفني ومروان والجزيري مجلس الوزراء يعلن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ونادي الزمالك لاوتارو يلمح لإمكانية تمديد تعاقده مع إنتر

واللقاء كان الثاني للألماني توخيل بعد خلافته لفرانك لامبارد في قيادة النادي اللندني. وفي مباراته الأولى تعادل بلا أهداف مع ولفرهامبتون.

وتفوق تشيلسي تماما في المباراة واستطاع مدافعه أزبيليكويتا هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كالوم هودسون-أودوي.

وأحرز ألونسو الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تسلمه الكرة الممررة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ثم تسديدها على الطائر.

والانتصار هو الأول لتشيلسي على ملعبه في الدوري منذ أكثر من شهر.

ويلعب تشيلسي يوم الخميس ضد مدربه السابق جوزيه مورينيو حين يحل ضيفا على جاره اللندني توتنام.

بينما يستضيف بيرنلي يوم الأربعاء فريق مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري.

تشيلسي بيرنلي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب أستون فيلا: إسقاط ساوثامبتون في ملعبه نتيجة رائعة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول لـ توخيل.. تشيلسي يسقط بيرنلي بركلتين إسبانيتين 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - أيمن المزين مدربا لـ منتخب السويس 13 دقيقة | مصر
مران الزمالك - تأهيل لـ شيكابالا وروقا.. وتدريبات منفردة لـ حفني ومروان والجزيري 21 دقيقة | مصر
مجلس الوزراء يعلن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ونادي الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
لاوتارو يلمح لإمكانية تمديد تعاقده مع إنتر 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - المصري يخطر مدافعه بضرورة إيجاد فريق جديد قبل غلق فترة القيد الشتوية 56 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: لا وقت للبدء من الصفر.. ولاعبو الفريق بحاجة للهدوء والتنظيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك