مجلس الوزراء يعلن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ونادي الزمالك

أعلن رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ونادي الزمالك.

وصرح محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي قائلا: "تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ونادي الزمالك، ويأتي هذا في ضوء استراتيجية الإنتاج الحربي للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بشركاتها من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الخدمية لصالح مختلف الجهات بالدولة".

وواصل: "هناك اهتمام من الوزارة بدعم الشراكة مع نادي الزمالك الذ يعد واحدا من اهم النوادي الرياضية المصرية، والتعاون المشترك بين الجانبين سيساهم في إحداث طفرة إنشائية ورياضية في النادي وهو ما سينعكس على الرياضة المصرية ككل".

وأتم "الوزارة تحرص دائما على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة كما تحرص على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ".

وقال عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقة التي تدير نادي الزمالك: " وقال عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير شؤون النادي إن الزمالك بموجب البرتوكول سيحدد المشروعات والعمال والخدمات والتوريدات التي يحتاجها كما سيقوم بإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للقيام بدورها في تنفيذ المشروعات".

وأتم "أثق في الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والتي أهلتها لتكون شركة رائدة في مجالات التشييد والمقاولات وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالدولة".

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عبر قناة النادي في وقت سابق توقيع هذا البروتوكول، كما أشار إلى أنه يتضمن إقامة فرع للنادي في مدينة 6 أكتوبر. (طالع التفاصيل)