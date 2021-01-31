رئيس الزمالك: سنبدأ على الفور إنشاء فرع جديد للنادي.. وسوق يناير انتهت ما لم يحدث شيء

الأحد، 31 يناير 2021 - 14:02

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يوقع لنادي الزمالك

قال عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون نادي الزمالك إنه وقع على بروتوكول لإنشاء فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، كما أشار إلى أن فريقه أنهى سوق الانتقالات الشتوية ما لم يحدث جديد خلال الساعات المقبلة.

وصرح عبد العزيز عبر قناة "الزمالك" قائلا: "تم توقيع بروتوكول مع وزير الدولة للإنتاج الحربي لإقامة منشآت منها البدء فورا لإنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر، وسيتم عرض تصور المشروع خلال يوم أو يومين على الأكثر للبدء فورا في تنفيذ هذا المشروع والذي هو حلم جماهير النادي وأعضائه ونعد بأشياء أخرى جيدة قادمة".

وواصل "مشروع 6 أكتوبر سنقدم تصورا إنشائيا له، ومن سينفذ هذا المشروع، شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، نفكر في أن نبدأ بمبنى اجتماعي ومنطقة حدائق وملاعب كرة، وسيكون طبقا للمواصفات العالمية".

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وتطرق للحديث حول سوق الانتقالات الشتوية التي تنتهي بنهاية يناير الجاري قائلا: "حتى الآن سوق الانتقالات انتهت في الزمالك، قد تطرأ أخبار أخرى، لا أحد يعلم".

وتابع "لنتحدث عما انتهينا منه، نجحنا في إسعاد جماهير الزمالك بضم مروان حمدي وسيف الجزيري وهما إضافة قوية لما لدينا من لاعبين وهناك أيمن حفني، الذي سيستعيد مستواه مع التدريب".

وأتم "نتحدث عن الوقت الحالي، لكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث خلال الساعات المقبلة، لكن لو لم يتم شيء، نكتفي بما لدينا من القوام الحالي سواء القدامى أو الجدد سيكونون إضافة قوية جدا لنادي الزمالك".

وكان الزمالك قد ضم خلال السوق الشتوية الثلاثي أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

في الدوري الزمالك سوق الانتقالات
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