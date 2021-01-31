سولشاير: أرسنال لم يزعجنا كثيرا

الأحد، 31 يناير 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه كان صاحب اليد العليا في المباراة التي انتهت بالتعادل مع أرسنال بلا أهداف.

تعادل أرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد دون أهداف في ملعب الإمارات، بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد سيطرنا على المباراة، ولا أعتقد أنهم أزعجونا كثيرا".

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وأضاف "بالطبع كان من الممكن أن تسكن الركلة الحرة التي ارتطمت بالعارضة في الشباك، لكن كان لديهم عدد قليل جدًا من التسديدات.ودافيد دي خيا لم يتلق الكثير من التهديدات".

وتابع "صنعنا بعض الفرص وأرسلنا العديد العرضيات كما كنا نرغب قبل المباراة، لسوء الحظ لم نتمكن من تسجيل هدف".

وشدد المدرب النرويجي "افتقرنا فقط إلى اللمسة الأخيرة".

واكتفى مانشستر يونايتد برفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليتسع الفارق بينه والمتصدر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة لكتيبة بيب جوارديولا.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع..

وشهدت قمة أرسنال ومانشستر يونايتد التعادل السلبي الأول منذ فبراير 2014، يومها كان ميكيل أرتيتا في أرض الملعب وليس على الخط الجانبي.

ولم يعرف أرسنال طعم الهزيمة في الدوري للمباراة السابعة على التوالي، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى 22 ديسمبر الماضي أمام مانشستر سيتي، أي أنه لم يسقط في 2021 حتى اللحظة.

بينما واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط، إذ فقد 7 نقاط في آخر 4 جولات في الدوري الإنجليزي.

أرسنال مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير
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