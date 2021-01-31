الجزيري: ارتداء قميص الزمالك حلم وشرف لأي لاعب.. وحديث يجمعني بباتشيكو

قال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك إن ارتداء قميص القلعة البيضاء حلم وشرف لأي لاعب، مشيرا إلى أنه يحب النادي حتى قبل انضمامه له. وذلك في تصريحات عبر قناة الزمالك.

وصرح الجزيري قائلا: "الزمالك من أكبر النوادي في إفريقيا وشرف لأي لاعب التواجد معه".

وواصل "حلم لأي لاعب تمثيل الزمالك، هناك ضغط من جماهير تونس ومصر بأن انضم للنادي، وحمدا لله حدث الأمر وأنا أحب الزمالك، أنا ابن نادي الإفريقي وهو نادي معروف بحبه للزمالك".

وأكمل "أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مني".

وتابع "أكثر لاعب أحبه في الزمالك هو شيكابالا".

وأردف "لا أشعر أنني في بلد مختلف لكن في بلدي، لا يوجد أي اختلاف عن تونس، منذ أن كنت في المقاولون وطنطا كانوا على أعلى مستوى من الاحترام".

وأتم حول مشاركته الأولى بقميص الزمالك قال: "سأشارك في مران الزمالك اليوم، وسأتحدث مع المدرب ونرى ما سيحدث".

وانضم الجزيري من المقاولون العرب إلى الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، بنية البيع للنادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.