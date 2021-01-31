3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام وست هام

الأحد، 31 يناير 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد يوم الأحد

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويقترب الدولي المصري من تسجيل 3 أرقام مميزة مع ليفربول، وسيتمكن من تحقيقهم بهز شباك وست هام.

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الهدف المنتظر من صلاح سيكون الثامن له في شباك وست هام بالدوري الإنجليزي مما يعني أنه سيكون أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في شباك المطارق.

فقد سجل صلاح من قبل 7 أهداف أمام وست هام بالدوري مثل ستيفن جيرارد ومايكل أوين.

صلاح سيصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في 4 مواسم متتالية، فقد أحرز 19 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الآن.

ويمكنه أيضا أن يصبح أول لاعب في ليفربول يسجل في وست هام للمباراة الرابعة على التوالي منذ بيلي ليدل في عام 1958.

صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمين متتاليين، قبل أن يقتنص جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الجائزة الموسم الماضي.

الدولي المصري متصدر قائمة هدافي الموسم الجاري برصيد 13 هدفا.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
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