"سنشاهده الليلة عبر نتفليكس".. بوردو يستعير سيري من فولام

أعلن نادي جيروندين بوردو الفرنسي، عن ضم جان ميشيل سيري قادما من فولام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيلعب سيري في بوردو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من فولام.

ولم يشارك سيري مع فولام في أي مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، واكتفى بالظهور في مباراتين بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأعلن بوردو عن الصفقة من خلال مقطع فيديو يصوّر لقطات من مسيرة سيري وكأنها فيلم على منصة نتفليكس.

Dis @NetflixFR, quel Seri on regarde ce soir ? #SeriDuSamediSoir pic.twitter.com/O1NuU6NxYO — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 30, 2021

وينتمي سيري لـ فولام منذ انتقاله إليه قادما من نيس في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

وخاض سيري (29 عاما) 36 مباراة مع فولام، سجّل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

ولعب سيري في الموسم الماضي معارا إلى جالاتا سراي التركي وتوج معه بكأس السوبر التركي، وهي البطولة الوحيدة في مسيرته الاحترافية.

ولا يعد سيري غريبا على الملاعب الفرنسية التي شهدت أبرز فترات تألقه بقميص نيس بين 2015 و2018 لدرجة اقترابه من الانتقال إلى برشلونة لولا إيقاف إرنستو فالفيردي للصفقة في آخر لحظة بعد الاتفاق على بنود التعاقد بالفعل.

لاعب الوسط الإيفواري بدأ مسيرته في العريق أسيك ميموزا، ثم لعب للفريق الرديف لـ بورتو، ومنه انتقل إلى باكوش فيريرا حتى انتقاله إلى نيس في 2015.

ويمتلك سيري 30 مباراة دولية مع أفيال كوت ديفوار، وشارك في نسختين من كأس الأمم الإفريقية.

ويعتبر سيري الصفقة الشتوية الوحيدة لـ بوردو حتى اللحظة.

ويحتل بوردو المركز الثامن في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة.