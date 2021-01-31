الزمالك يعلن إعارة أوناجم للوداد

الأحد، 31 يناير 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الزمالك - طلائع الجيش

أعلن نادي الزمالك إعارة محمد أوناجم إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وقال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "أتممنا إعارة أوناجم إلى الوداد حتى نهاية الموسم".

وحسبما علم FilGoal.com فإن إعارة أوناجم إلى الوداد جاءت مقابل 100 ألف دولار، بجانت تنازل اللاعب عن 50% من مستحقاته لدى النادي.

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كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تفكير الزمالك في إعارة أوناجم لإفساح المجال لضم مهاجم أجنبي. (طالع التفاصيل)

الزمالك أعلن بالفعل تعاقده مع مروان حمدي قادما من مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري على سبيل الإعارة من المقاولون العرب مع أحقية الشراء.

في الدوري الزمالك الوداد أوناجم
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