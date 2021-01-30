في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك في مصير أوناجم مع وصول عرض جديد من الوداد

السبت، 30 يناير 2021 - 21:40

كتب : محمد عبد العظيم

محمد أوناجم - الزمالك - طلائع الجيش

هل يرحل محمد أوناجم عن الزمالك؟ أم سيتمر لنهاية الموسم؟

ساعات ساخنة داخل جدران الزمالك مع اقتراب نهاية الانتقالات الشتوية.

FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن الزمالك يتجه للإبقاء على محمد أوناجم بعد رفض عرض الوداد لاستعارة اللاعب مجانا. (طالع التفاصيل)

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الآن جد الجديد في هذا الصدد. الوداد وحسبما علم FilGoal.com قدم عرض جديد لضم أوناجم مقابل 100 ألف دولار.

أوناجم له قرابة 300 ألف دولار عند الزمالك، وعرض اللاعب التنازل عن 50% من مستحاقته لدى الزمالك ضمن صفقة إعارته إلى الوداد.

يفكر الزمالك أن بإعارة أوناجم إلى الوداد، والحصول على 100 ألف دولار، بالإضافة إلى توفير قرابة 150 ألف دولار مستحقة الدفع لـ أوناجم، سيكون قد وفر حوالي 250 ألف دولار من الصفقة.

إعارة أوناجم إلى الوداد مرهونة بضم مهاجم أجنبي خلال الساعات القليلة المقبلة بالنسبة للزمالك.

أوناجم سبق له اللعب في نادي الوداد البيضاوي في الفترة من 2015 إلى 2019.

الزمالك يفكر حاليا في إتمام الصفقة، ولكن النادي لم يتخذ قرارا حاسما في هذا الصدد بعد.

وشارك أوناجم مع الزمالك هذا الموسم في مباراتين فقط. صنع فيهما هدفا واحدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد أوناجم الوداد
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