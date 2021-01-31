أستون فيلا يقهر ساوثامبتون ويشعل الدوري الإنجليزي

فاز أستون فيلا على مضيفه ساوثامبتون بهدفٍ دون رد في ملعب سانت ميري، بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل روز باركلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 بعد تمريرة جاك جريليش الذي صنع هدفه التاسع هذا الموسم في المسابقة.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن رغم خوضه 19 مباراة فقط.

وتقدّم أستون فيلا على أرسنال التاسع بـ 31 نقطة، وتشيلسي العاشر بـ 30 نقطة.

فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 29 نقطة في المركز 11 بعد أن تلقى ضربة قوية بهزيمته أمام منافس مباشر.

وحقق أستون فيلا فوزه الأول في ملعب ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي منذ ديسمبر 2013 عندما انتصر 3-2.

كما فاز أستون فيلا لأول مرة خارج ملعبه بالدوري منذ انتصاره على وست بروميتش ألبيون يوم 20 ديسمبر الماضي، قبل أن يتنقل 4 مرات دون أن يعرف طعم الفوز.

وعرفت المباراة بقاء الثنائي المصري: محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

ولم يستعن دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا إلا بتغيير واحد في الدقيقة الأخيرة بإقحام مارفيلوس ناكامبا بدلا من باركلي صاحب الهدف الوحيد.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعض الإثارة عندما راجعت تقنية الفيديو هدفا ملغيا لـ داني إنجز مهاجم القديسين، لكنه أكدت وجوده في موقف تسلل.