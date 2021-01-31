الجزيري: فضلت الزمالك لأنه الأكبر إفريقيا ويلعب على البطولات

قال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك الجديد بأنه فضل الانضمام للفريق الأبيض عن عروض أخرى، كون الزمالك الفريق الأكبر إفريقيا.

وانضم الجزيري من المقاولون العرب إلى الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، بنية البيع للنادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

وقال الجزيري عبر قناة النادي الأبيض: "أشكر المقاولون لأنه وافق على انتقالي للزمالك".

وأضاف "الزمالك ناد كبير في إفريقيا ومن أكثر الفرق المتوجة بالألقاب الإفريقية وأي لاعب يتمنى الانضمام للقلعة البيضاء وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق".

وأكمل "جماهير الإفريقي التونسي كانت دائما تطالبني بالانضمام للزمالك، والآن انضممت للقلعة البيضاء وبدأت مسيرة جديدة لي مع كرة القدم".

وأتم تصريحاته "هدفي الأساسي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك هذا الموسم بجانب باقي البطولات".

الجزيري قال أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "وصلتني عروض أخرى خارج مصر، وفضلت نادي الزمالك لأنه الأكبر إفريقيا ويلعب دائما على الألقاب. وإن شاء الله أكون إضافة لهم".

وأضاف "فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي هما من تحدثا معي وأقنعاني بالانضمام لنادي الزمالك، وإن شاء الله معا نقدم الإضافة المطلوبة ونفوز بالدوري وبالبطولات للزمالك".

الجزيري أتم "أشكر المقاولون العرب على فترتي معهم، عشت معهم فترة من أفضل فترات حياتي، وأشكرهم على حسن المعاملة. نادي الزمالك من أفضل فرق إفريقيا وجماهيره بالملايين، وإن شاء الله نسعدهم هذا الموسم بالبطولات.

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