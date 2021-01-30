خبر في الجول – سيف الجزيري في مقر الزمالك.. والمقاولون: لم يتحدث معنا أحد

يتواجد سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي لنادي المقاولون العرب داخل مقر نادي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيف الجزيري يجتمع بإدارة نادي الزمالك حاليا رفقة وكيليه ميدو حُزين، وسيد مرعي.

FilGoal.com تواصل مع المقاولون العرب لمعرفة مصير اللاعب، وقال محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون لـFilGoal.com: "لا تعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وأتم "الزمالك لم يفاتحنا في الأمر، وأعتقد أن من الصعب حدوثه".

سيف الدين الجزيري شارك مع المقاولون العرب في 9 مباريات بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولن يحق للزمالك قيد سيف الدين الجزيري في قائمته الإفريقية في حالة إتمام التعاقد مع اللاعب، كونه شارك بالفعل مع المقاولون العرب هذا الموسم في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجزيري يلعب مع المقاولون العرب قبل ساعات أمام إنبي، وسجل هدفا لفريقه.