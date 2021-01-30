مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمود علاء يريد الانتقال لـ أهلي جدة

السبت، 30 يناير 2021 - 23:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

يريد محمود علاء الانتقال لنادي أهلي جدة على سبيل الإعارة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وصول عرض من نادي أهلي جدة لاستعارة محمود علاء حتى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "رغبة محمود علاء هي الانتقال لفريق أهلي جدة على سبيل الإعارة".

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وأضاف "اللاعب يرى أن الأفضل له حاليا هو خوض تجربة الاحتراف، خاصة أنها المرة الثالثة التي تصله فيه عروض سعودية".

المصدر أكمل "في المرتين السابقتين كان محمود علاء يرفض الاحتراف بسبب ظروف الفريق والارتباطات الرياضية للزمالك".

وأتم "أما الآن، فاللاعب يرى بأن الفريق يملك البديل الجاهز لتعويضه في حالة احترافه".

يذكر أن فترة القيد الشتوية في السعودية تنتهي يوم 7 فبراير وليس بنهاية شهر يناير.

في الدوري الزمالك محمود علاء
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