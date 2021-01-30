خبر في الجول – أهلي جدة يطلب استعارة محمود علاء

السبت، 30 يناير 2021 - 22:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

قبل ساعات قليلة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، مازالت العروض تصل للاعبي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي أهلي جدة تقدم بعرض لاستعارة محمود علاء مدافع نادي الزمالك.

العرض السعودي لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري فقط.

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محمود علاء شارك مع الزمالك في 4 مباريات هذا الموسم، لكنه غاب عن باقي المباريات للإصابة بفيروس كورونا أولا، ثم للإيقاف أمام أسوان.

وشارك صاحب الـ30 عاما كأساسي رفقة الزمالك في الجولة الماضية أمام مصر للمقاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمود علاء
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