خبر في الجول – أوناجم يقترب من البقاء مع الزمالك

السبت، 30 يناير 2021 - 18:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - عمرو الحلواني - الزمالك - حرس الحدود

اقترب محمد أوناجم الجناح المغربي من البقاء رفقة نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com إن الزمالك يفكر الآن في الإبقاء على محمد أوناجم بعد تعذر انتقاله إلى نادي الوداد الرياضي البيضاوي.

وكان الوداد يريد استعارة أوناجم من الزمالك دون مقابل حتى نهاية الموسم، الأمر الذي رفضه النادي الأبيض، ليقترب اللاعب من البقاء.

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الوداد اقترب أيضا من ضم أيوب لكحل، إذ لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي حسب الوسائل الإعلامية المغربية، ما يبعد سيناريو انضمام أوناجم لهم أيضا.

عدم مغادرة أوناجم ستعني عدم ضد الزمالك لأي مهاجم أجنبي بدلا من مصطفى محمد كما كان مخططا لذلك.

وشارك أوناجم مع الزمالك هذا الموسم في مباراتين فقط. صنع فيهما هدفا واحدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد أوناجم
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