تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه والمحمدي على الدكة ضد ساوثامبتون

السبت، 30 يناير 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - أستون فيلا - نيوكاسل

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون على ملعب سانت ماري ضمن مباريات الجولة 21.

ويجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا.

ويتواجد جاك جريليتش في خط الوسط مع روس باركلي ودوجلاس لويز.

ويلعب أولي واتكينز في خط الهجوم.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

حارس: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: مات تارجت – تايرون مينجز – إزري كونسا – ماتي كاش.

الوسط الدفاعي: جون ماكجين – دوجلاس لويز.

أمامها: جاك جريليتش – روس باركلي – بيرتراند تراوري.

الهجوم: أولي واتكينز.

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 29 نقطة من 18 مباراة، وبفارق الأهداف عن ساوثامبتون الذي لعب 19 مباراة.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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