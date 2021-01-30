تشكيل نهائي ليبرتادوريس – روني ومينينو يقودان بالميراس.. ومارينيو وسولتيدو أمل سانتوس

السبت، 30 يناير 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

بالميراس - سانتوس - كوبا ليبرتادوريس - الصورة من الحساب الرسمي للبطولة

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس، عن تشكيل فريقه لمواجهة سانتوس في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويقود بالميراس لويز أدريانو مهاجم ميلان الأسبق، كما يتواجد روني الجناح الخطير، والشاب مينينو.

في المقابل، واصل كوكا مدرب سانتوس التعويل على طريقة 4-3-3 في حضور مارينيو وسولتيدو بخط الهجوم.

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ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية الذي ينطلق في قطر خلال أيام.

تشكيل بالميراس:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: روتشا – لوان – جوستافو جوميز – فينيا

الوسط: دانيلو – زي رافاييل – مينينو – فييجا – روني

الهجوم: لويز أدريانو

تشكيل سانتوس:

حراسة المرمى: جون

الدفاع: بارا – لوكاس فيريسيمو – لوكاس بيريس – فيليبي جوناتان

الوسط: أليسون – دييجو بيتوكا – ساندري

الهجوم: مارينيو – كايو جورجي – سولتيدو

سانتوس بالميراس كوبا ليبرتادوريس
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