خبر في الجول – مروان حمدي يصل مقر الزمالك لتوقيع العقود

السبت، 30 يناير 2021 - 20:30

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

مروان حمدي

وصل مروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة إلى مقر نادي الزمالك تمهيدا لانضمامه للفريق.

ويتواجد مروان حمدي حاليا داخل مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود انتقاله إلى الفريق بشكل رسمي.

وسيعلن نادي الزمالك عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

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كان سيد متولي المدير الرياضي لمصر للمقاصة قد صرح لـFilGoal.com: "مروان حمدي لاعبا في نادي الزمالك بنسبة 99% ولا يتبقى سوى الرتوش الأخيرة". (طالع التفاصيل)

مروان حمدي شارك في 7 مباريات مع مصر للمقاصة هذا الموسم. سجل فيهم 4 أهداف.

صاحب الـ24 عاما سبق له الانضمام لمنتخب مصر في 2019 وخاض مباراتين دوليتين رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الحالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك مصر للمقاصة مروان حمدي
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