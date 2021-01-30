انتهت في إنجلترا - أرسنال (0) (0) مانشستر يونايتد.. تعادل مثير

يستقبل أرسنال غريمه مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة من هــنــا

...

نهاية المباراة

ق.89 فرصة جديدة مؤكدة من كافاني بعد عرضية بيساكا، لكن تسديدة الهداف التاريخي لـ سان جيرمان على الطائر تمر بجوار القائم

ق.82 دخول أوديجارد في ظهوره الأول مع أرسنال، بدلا من سميث رو

ق.82 تهديد خطير للغاية من أرسنال! بيبي يخترق من الجهة اليمنى ويسدد كرة أرضية يسارية مرت بجوار القائم بقليل

ق.65 تهديد آخر سريع من أرسنال بواسطة سميث رو هذه المرة ودي خيا يتألق

ق.65 لاكازيت ينفذ ركلة حرة رائعة ترتد من عارضة يونايتد

ق.58 كافاني يهدر هدفا مؤكدا بعد عرضية لوك شو لكن نجم أوروجواي يسدد خارج المرمى بغرابة

ق.49 وان بيساكا ينقذ يونايتد من هدف مؤكد بعد التصدي لتسديدة ويليان

دخول ويليان مع بداية الشوط الثاني بدلا من مارتينيلي

بداية الشوط الثان

نهاية الشوط الأول

ق.45 ركلة حرة ينفذها برونو وتصطدم بالحائط وتخرج إلى ركنية

ق.44 راشفورد يستلم الكرة في مواجهة المرمى ويراوغ مارتينيلي ولينو أكثر من مرة قبل أن يمرر إلى برونو الذي يتحصل على مخالفة خارج منطقة الجزاء

ق.37 خروج سكوت ماكتيموناي مصابا ويعوضه أنتوني مارسياال في تشكيل مانشستر يونايتد

ق.34 برونو فيرنانديش يتلاعب بـ ديفيد لويز ويسدد لكن كرته تمر بعيدة عن المرمى

ق.31 تسديدة رائعة من بيبي بعد انطلاقة سميث رو، لكنها تمر بجوار القائم بقليل

ق.20 تسديدة رائعة من فريد يتصدى لها لينو

بداية المباراة