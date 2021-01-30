الفوز الثامن على التوالي.. سيتي يهزم شيفيلد ويؤكد قبضته على الصدارة

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتها ضمن الجولة الـ21 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثامن له على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليؤكد قبضته على الصدارة برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 8 في المركز الأخير.

وصف المباراة

أجرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدة تغييرات على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة شيفيلد.

وقرر الأبقاء على رحيم ستيرلينج على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى عودة الثنائي إيمريك لابورت وكايل ووكر للدفاع، على حساب الثنائي جون ستونز وجواو كانسيلو.

سيتي الذي ظهر أكثر خطورة هجوميا نجح في تسجيل هدف الفوز مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق المهاجم البرازيلي جابريال جيسوس، الذي استلم الكرة أمام المرمى ووضعها في الشباك بعد مجهود كبير من الإسباني فيران توريس.

وأجرى جوارديولا التغيير الأول والوحيد له في المباراة في الدقيقة 90 بنزول رودريجو بدلا من فيران توريس.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي احتساب ركلة جزاء لهم بعدما لمست الكرة يد مدافع شيفيلد بعد عرضية أولكساندر زينتشينكو في الدقيقة 92، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.